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Bakan Pakdemirli'nin COVID-19 testi pozitif çıktı

Bakan Pakdemirli, "Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pakdemirli, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."