Bakan Pekcan: 32.2 milyon ticari ileti reddedildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açılan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) büyük ilgi olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini dile getiren Pekcan, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini kaydetti.

Pekcan, “Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler.” diye konuştu.