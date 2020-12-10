Bakan Selçuk: COVID-19 ilaçlarını geri ödeme listesine aldık

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda, devam eden 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerine ilişkin görüşmelerde konuştu.

Bakan Selçuk, "COVID-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Genel Sağlık Sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler 44 milyarı aşmış durumda. Bu batan bir SGK ile değil işleyen bir SGK ile yapılıyor" dedi.

Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. İki doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor.

2020 yılı itibariyle işçi ve memur sendikalaşma oranı toplamda %21,73 seviyesine yükselmiştir. Tam 2 kat artan üye sayılarıyla, milyondan 1,9 milyon üyeye ulaşmış bir işci sendikacılığından 1,3 milyondan 2,6 milyona ulaşmış bir memur sendikacılığından bahsediyoruz.

İŞKUR aracılığı ile son 18 senede 3 milyon gencimiz olmak üzere özel sektörde toplam 9,5 milyon işe yerleştirmeye aracılık ettik. Aktif işgücü programlara aktardığımız kaynak miktarı 11 milyar TL'yi aşmış durumda. İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanlarının %75’i halen istihdamda olması programın istihdama destek konusundaki etkinliğini göstermektedir.

Bu sene kişi başına 65 bin TL ye çıkardığımız ve şimdiye değin toplamda 100 milyon kaynak aktardığımız engelli hibe desteğini e-devlete taşıyarak, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.