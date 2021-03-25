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Bakan Selçuk: Hibrit model yüz yüze eğitimi destekleyecek

Bakan Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."

 

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