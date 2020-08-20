Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
''Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte...''