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Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte...''

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