Bakan Selçuk: Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündemle ilgili soruları yanıtladı.

NTV canlı yayınına katılan Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, sınavlar ne zaman yapılacak?" sorularına, "Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz. (Yüz yüze eğitim) Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Genel tabiatım iyimserlik. Hayata umutla bakmak. Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Velilerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Eğilimlere de bakıyoruz. Bir ayın içinde ne olabilir, olasılıklara bakıyoruz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi önlemler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi, ya da kısmen hangileri açılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olan çok çok düşük risk, alerjik ve astımla ilgili sıkıntısı olan çocuklarla ilgili konu var. Bunları yeniden değerlendireceğiz. Biz muhtemel senaryolar nedir, ne olabilir bununla ilgili tahminleri alıyoruz. Bu tahminlerle okul açma senaryolarımızı ilişkilendiriyoruz. Bugün için 4 Ocak'ta hepsi açılsın denirse hapsini açarız, hazırız. Kısmi denirse hangi yaş grubunda hangi sınıfları açacağımızla ilgili önlemlerimizi aldık." cevaplarını verdi.

Selçuk, "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor. 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Selçuk, öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.