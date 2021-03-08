Bakan Selçuk, yaz tatili için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" açıklamasında bulundu.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge Programı'na konuk olan Bakan Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirtti. Geçen sene mart ayında 4 senaryo sunduklarını belirten Selçuk,"Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı.