Bakan Selçuk yüz yüze eğitim tarihi konusunda uyardı

30 Ekim 2020

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi'nde düzenlenen açılış toplantısına katılan Selçuk, daha sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Burada kentteki eğitim çalışmalarını değerlendiren Bakan Selçuk, Milli İrade Meydanı'nda cuma namazı kıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden emekli öğretmen Emrullah Dal'ın Fevziye Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Selçuk, Dal'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Selçuk, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Önümüzdeki hafta yeni değerlendirmeler yapılabilir"

Bakan Selçuk, pandemi sürecinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dinamik olarak yaşanan bir süreç olduğunu söyledi.

Her gün, her hafta verilerin değişebildiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de eğitimle ilgili kararları alırken bu dinamik duruma göre almamız gerekiyor. İlgili kurumlarla yaptığımız istişareler, onlarla yaptığımız değerlendirme toplantıları ki her hafta yapılıyor. Gelecek haftalarda eğitim kurumlarında, okullarımızda neyi nasıl yapacağımız konusunda kararları ortaya koyuyor, daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanlıklar ki hemen hemen hepsi bu salgınla doğrudan ilgili, birlikte bir değerlendirme yapılıyor ve netice itibarıyla da kararlar alınıyor.

Bugünlerde bildiğiniz gibi salgında bir tırmanış söz konusu. Elbette bu tırmanışı şehir şehir, ilçe ilçe takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, hangi ilçemizde durumun ne olduğunu da dikkatle izleyerek yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulunun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacak."

Selçuk, dinamik durum nedeniyle gelecek haftalarda ya da gelecek ay ve sonraki ay durumun ne olduğunu tam olarak saptamanın ve bunun kararını vermenin bugünden söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; çocuklarımız kurallara, temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyor. Küçük uyarılarla birtakım sorunlar da gideriliyor ve hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla ilgili durumlarda da gereken tedbirler alınıyor. Ortada bir prosedür var, algoritma var. Ona göre gereken tedbirler alınıyor, hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin de riske girmesini engelleyecek şekilde bu kararları güncelliyoruz. Önümüzdeki hafta bu kararlarla ilgili mevcut verileri dikkate alarak yeni değerlendirmeler yapılabilir. Sağlık Bakanlığımız bunlarla ilgili olarak günlük birtakım açıklamalar da yapıyor. Biz bu haliyle bu dinamik süreci takip ediyoruz."

"Hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var"

Bakan Selçuk, bir gazetecinin bütün sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda bazı haberlerin çıktığını belirtmesi üzerine, "Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var. Bu senaryoların da dikkat ederseniz her birini yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu temenniler elbette okulların bir an önce açılmasına yönelik. Bizim de bütün temennimiz, beklentimiz ve arzumuz; okulların tümüyle açılması. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz, herhangi bir riske rağmen olmayacaktır. Bu nedenle bahsi geçen tarif ve açıklamalar, bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA