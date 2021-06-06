Bakan Selçuk'tan aşı randevusu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının COVID-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.