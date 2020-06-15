Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk," LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.
Selçuk, COVID-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.