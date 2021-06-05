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Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.