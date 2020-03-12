Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

12 Mart 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

23 Mart'tan itibaren ders ortamını evlere taşınacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

23 Mart'tan itibaren ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.

Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

(EBA Akademik Destek) Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler.

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