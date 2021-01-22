Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına katıldı.

Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." diye konuştu.

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