Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sınavlar için COVID-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumumuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışak bu yüzden çok kritik" ifadeleri yer aldı.