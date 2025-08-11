Bakan Şimşek 'baba yarım' diyerek paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medaya hesabı X üzerinden ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatına ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, 'baba yarım' dediği abisinin cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını bildirdi.

Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Bugün Yalova’da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz.

Salı günü Batman’da, Çarşamba günü Ankara’da taziyeleri kabul edeceğiz.

Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Bakan Şimşek'in de öğretmenliğini yapmıştı

Bakan Şimşek'in abisi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek dün Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.