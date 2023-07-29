Bakan Şimşek: Yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisindeki artıştan memnunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şimşek, gelecek üç yıl içinde artması beklenen, Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımcı girişlerine ek olarak; öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördüklerini kaydetti.

Maliye bakanı, şöyle devam etti: "Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim... İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: 250mn dolar - Son 3 yıldaki en büyük özsermaye arz, 5 kattan fazla talep, 40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge fonlar). İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık."

'Politikalara duyulan güveni gösteriyor'

Şimşek şöyle devam etti: "Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.”