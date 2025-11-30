Bakan Şimşek'ten Bayraktar KIZILELMA değerlendirmesi: Gurur verici

Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı. Bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen, Star Wars ile özdeşleştirdiğimiz bir çağda, gelişen mühendislik kabiliyetimizin güçlü bir kanıtı."