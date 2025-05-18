Bakan Şimşek'ten bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olmadığı döneme ait bir fotoğraf üzerinden bugün bir gazetede manşetten yapılan habere tepki gösterdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" ifadelerini kullandı.

"Bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına şaşırmıyoruz"

Şimşek, Londra’da çekilen fotoğrafın gündeme getirilmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."