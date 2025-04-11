Bakan Şimşek’ten CHP Lideri Özgür Özel'e MASAK raporu yanıtı: Yorum değil, teknik doküman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel’in MASAK raporları ve bakanlığı üzerinden dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Şimşek, Özel’in kendisine yönelik ifadelerini “itibar suikastı” olarak değerlendirdi.

Şimşek, “Mesnetsiz iddialara ve suçlamalara ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz” ifadelerini kullandı.

“MASAK bilgileri doğrudan Savcılığa iletir”

Açıklamasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) da atıfta bulunan Şimşek, MASAK’ın görev sınırlarını hatırlattı:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.”

“Teknik dokümandır, yorum içermez”

Özel’in gündeme getirdiği raporun içeriğiyle ilgili de açıklık getiren Şimşek, söz konusu belgenin sadece veri içeren teknik bir doküman olduğunu söyledi:

“Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı unvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.”

“Yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor”

Şimşek açıklamasını, daha seviyeli bir siyasi dil çağrısıyla bitirdi:

“Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir. Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.”