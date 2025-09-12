Bakan Şimşek’ten gençlere uyarı: Teknolojiye hakim olun, dijital bağımlı olmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Şahinbey Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı”nda öğrencilerle bir araya geldi.

Şimşek, konuşmasında gençlere yönelik tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Bol bol kitap okuyun, sporla ve sanatla uğraşın, yabancı dil öğrenin, teknolojiye hakim olun. Ama dijital bağımlı olmayın. Teknolojiye hakim olmak başka bir şey, dijital bağımlılık başka bir şeydir.”

“En büyük silahımız eğitim”

Şimşek, dünyada çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde tehditlere karşı en büyük silahın eğitim olduğunu vurguladı. Gençlere fizik, kimya ve matematik gibi temel bilimlerde başarılı olmaları çağrısında bulundu.

Çocukluk yıllarında zorluklarla büyüdüğünü aktaran Şimşek, Türkiye’nin son 25 yılda muazzam bir ilerleme kaydettiğini belirterek, fırsat eşitliği sayesinde kendi hikâyesinin mümkün olduğunu dile getirdi.