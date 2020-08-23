Bakan Soylu: 118 köy yolunun 20'si açıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'deki selde tüm bakanlıklardan 944 personelin görev aldığını bildirdi. Soylu, kapalı olan 118 köy yolunun 20'sinin açıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kapalı olan 118 köy yolunun 20'si açıldığını belirten Soylu, "78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin Giresun'daki selde görev aldığını bildirdi.
Kaynak: AA