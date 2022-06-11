Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancıların ikametine kapatılacak
Bakan Soylu, 1 Temmuz'dan itibaren mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını açıkladı. Soylu, Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını duyurdu.
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını açıkladı.
Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.
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