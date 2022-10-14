Bakan Soylu: 14 kişi hayatını kaybetti

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine intikal eden bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın nedeniyle ilgili olarak "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" diye konuştu.

Vali Arslan: -300 kotunda patlama meydana geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Vali Arslan, gazetecilere patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

AFAD: Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya hareket etti.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

AFAD daha sonra bu açıklamayı düzeltti. AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada patlamanın nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde @ttk_gen_md'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

49 işçi kurtarılmayı bekliyor

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

CHP heyeti Bartın'a gidiyor

CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle bölgeye gidiyor. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyette, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yer aldığı kaydedildi.