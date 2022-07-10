Bakan Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli Türkiye’de dünyaya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla PEKOM Merter Polisevi'nde, göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bayramlaştı.

Katılımcıların bayramını tebrik eden Soylu, birilerinin kafasında çok zalim ve karanlık bir dünya olduğunu ifade ederek, dünyaya yön veren bu kafaların Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bayram-ı Veli'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Pir Sultan Abdal'ı okumadığını, cana kıymet vermeyen maalesef maddeci bir anlayışları olduğunu söyledi.

Bugün dünyanın, o anlayış yüzünden terör eylemlerinde yüz binlerce insanın öldüğü bir yer haline getirildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti: "En büyük sorun şu ki siz de ben de görüyoruz bunu çözemiyorlar, karıştırıyorlar, toplulukları birbirine düşürüyorlar. İnsanların inançlarını, dinlerini, milli değerlerini yaşamalarını engelliyor, ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşlarıyla terör örgütleriyle bu işi buraya getirdiler ama burada samimiyetle söyleyeyim bu işin yarın nereye gideceğini bilmiyorlar ve hesap edemiyorlar. Afganistan'da başaramadılar, Suriye'de, Afrika'da başaramadılar. Güney sınırımızın altında bir terör devleti kurmak istiyorlardı onu da başaramadılar. DEAŞ'ı sahaya sürdüler olmadı, PKK/YPG'yi canlandırmak istedi, olmadı. Rusya, Çin, ABD, Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler, o da olmadı, onu da başaramadılar. Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen, insanca yaşama hakkından uzak bir halde. Kendi topraklarına hasretler, akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler. Dedelerinin topraklarına, ecdatlarının topraklarına hasretler."

Soylu, milletin hem inanç hem de medeniyet değerleriyle ilgili bir sınamada olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan bir vatandaşın metroda Afrikalı aileye yönelik tepkisine değindi.

“Onun kızgınlığı sana değildir, onun kızgınlığı bizedir”

Metrodaki şahsın davranışının dini değerlerle bağdaşmadığını kaydeden Soylu, "Geçenlerde, 2-3 gün önce İstanbul'da bir metroda maalesef Afrikalı olduğunu değerlendirdiğimiz, arkadaşlarımızı arıyorlar inşallah bulacaklar, bir baba ile bir kıza hiç dinimizle örtüşmeyen, hiç Türklüğümüzle, Müslümanlarımızla örtüşmeyen bir davranış ortaya konmuştur. İlk gördüğümde Allah karşılaşmayı nasip ederse o kişilere diyeceğim ki, hem babaya hem de kızına, çünkü ben kendi milletime böyle bir hali yakıştıramadım, 'Onun kızgınlığı sana değildir, onun kızgınlığı bizedir. Bizi affet.' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

Soylu, bir sınavda olduklarını, istisnaları bu toprakların kabul etmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Büyük hedeflerin yolcularıyız. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. 'Birlikte rahmet vardır.' diyen bir medeniyetin yolcularıyız. Nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizim bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar ister ne söylerlerse söylesinler. Bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında, bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son on yılda Suriye'deki iç savaştan itibaren değil, bu coğrafya büyük bir sınavdan geçiyor. Birileri bizi daha büyük sınavlara hazırlıyorsa onları da yeneceğiz. Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız."