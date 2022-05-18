Bakan Soylu: 945 suç organizasyonu çökertildi

Maruf BUZCUGİL

ANKARA– Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin 2016-2021 yıllarını kapsayan veriler kamuoyuna açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerle sohbet toplantısında yaptığı sunumla uyuşturucu ile mücadelede gelinen aşamayı anlattı. Gençleri uyuşturucu alışkanlığından korumanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Soylu, bu toplantıyı 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı öncesinde düzenlemesinin gençlerin farkındalığını artırmak amacı taşıdığını söyledi.

Soylu’nun verdiği bilgiye göre, 2021 yılında meydana gelen 215 bin 771 olayda uyuşturucu ile ilgili suçlardan 294 bin 604 kişi gözaltına alındı. Halen cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından 106 bin 37 tutuklu/hükümlü bulunuyor.

Bakan Soylu, “2016-2021 yılları arasında 945 suç organizasyonu çökertildi, 9bin 633 şüpheli yakalandı.” dedi

Öte yandan, Türkiye’de uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda yüzde 66 oranında azalarak 2021’de 290 kişiye düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümler 2017’de 941, 2018’de 657, 2019’da 342, 2020’de ise 314 kişi olarak kaydedilmişti.

Türkiye’de 2021 yılında 22 bin 202 kilogram eroin, 2 bin 841 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen eroin miktarında 2020 yılında düşüş kaydedilmesi (13 bin 783 kilogram) dikkati çekti. Son 5 yılda yakalanan kokain miktarının ise giderek arttığı belirlendi. 2017’de bin 485 kilogram olan yakalanan kokain miktarı 2021’de 2 bin 841 kilograma çıktı.

2022 Avrupa uyuşturucu raporuna göre, 2020 yılındaki AB perakende kokain pazar değeri 10,5 milyar Euro olarak tahmin ediliyor.

Bakan Soylu, kokainin Amerika ve Avrupa üzerinden Türkiye’ye girdiğini, eroin ticaretinin merkezinin ise Afganistan olduğunu hatırlattı.

Afganistan’da son dönemde yaşanan gelişmelerin eroin üretim ve kaçakçılığını artırdığını belirten Soylu, bu gelişmede ABD’nin sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

Soylu, yeni nesil sentetik uyuşturucu olan “metamfetamin” kullanımındaki artışın ürkütücü boyutlarda olduğunu, bu uyuşturucu maddenin büyük ölçüde İran kaynaklı oluğunu, bu ülkeyle bu konuda ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye’de yakalanan metamfetamin miktarı 2018’de bin 42 kilogram iken 2021’de 5 bin 528 kilograma çıktı.

Soylu: CHP Atatürk’ün değil İnönü’nün partisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sohbetin soru cevap bölümünde 2.Cumhurabaşkanı İsmet İnönü üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert değerlendirmelerde bulundu. Soylu, “CHP’nin Atatürk ile ilgisi yoktur. CHP İnönü partisidir. İnönü Atatürk karşıtıdır. Kılıçdaroğlu’nun bugün uyguladığı politika İnönü politikasıdır.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bir büyükelçiyle görüşmesi konusunu yeniden gündeme getiren Soylu, “İnönü de geçmişte benzer şeyleri yapmıştır. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı batıyla işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı, SADAT ve devlet kurumlarının önüne gitmesini eleştiren Soylu, “Gittiği yerler talimatla gidilen yerlerdir.” dedi.