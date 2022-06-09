Bakan Soylu açıkladı: Kaçak göçmenlere karşı yeni kararlar

"Taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Bunun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz." dedi.

Soylu, "Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. Burada tır kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bu insanlar kendi yerinden edildiği için savaş sonrası canlarını kurtarmak için İdlib’e geldiler. Bu bölgeler PKK’nın PYD’nin ve rejimin tacizi ve saldırı altısında olmuş olsaydı, bu insanlar nereye gidecekti? Onların gideceği yer Türkiye ve Avrupa. Bugün Avrupa’ya soruyorum. Sen İdlib’de ne yapıyorsun? Bugün muhalefet partisi olup ahkam kesenler, laf cambazlığı yapanlar, Avrupalı büyükelçilerle sabahtan akşama kadar bir araya geliyorsunuz, sorsanıza.” diye konuştu.