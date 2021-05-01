Bakan Soylu, alınan çalışma ve seyahat izin belgesi sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı." açıklaması yaptı.
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı." dedi.
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