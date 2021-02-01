Bakan Soylu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ terör örgütüne Yalova'da operasyon yapıldığını belirterek, operasyon sonucunda DEAŞ'ın Türkiye suikastçisinin yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."