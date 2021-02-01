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Bakan Soylu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının yapılan operasyonla yakalandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ terör örgütüne Yalova'da operasyon yapıldığını belirterek, operasyon sonucunda DEAŞ'ın Türkiye suikastçisinin yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz." 