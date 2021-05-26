Bakan Soylu: Erdoğan’ın emrindeyiz, emrinde olacağız
İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." açıklaması yaptı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." ifadelerini kullandı.
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