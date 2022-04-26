Bakan Soylu: Gaziosmanpaşa bombacısı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki patlamaya sebep olan bombacı teröristin yakalandığını açıkladı.
AA
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Soylu, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler " ifadesini kullandı.
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