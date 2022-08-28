Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile telefonda görüştü. İçişleri

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay İran'da yaşanan sel nedeniyle İranlı

mevkidaşına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, bulunulan coğrafyada sıklıkla

yaşanan afetlerin izlerinin iş birliği ve dayanışmayla silineceğini ifade etti.

Bakan Soylu, Pakistan'da yaşanan sel dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

talimatıyla bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen seti, 10 bin

bebek mamasından oluşan insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için hava koridorunun

kurulduğunu belirterek, bu yardımların dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaşmasında İran'ın

desteğinin önemini vurguladı.

Görüşmede, ayrıca gelecek günlerde gerçekleşecek Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

ile İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Türkiye'ye ziyareti ve bölgesel konulardaki