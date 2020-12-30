Bakan Soylu: KADES'in 1 milyon 250 bin kullanıcısı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı’nda "Kadına şiddete karşı destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar." açıklamasında bulundu.

Soylu, "AFAD" adlı bir aplikasyon geliştirme konusunda bakanlıktaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "(Afet durumunda) Tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek bir şekilde internet hatları üzerinden görüşme temin edebilecek, mesaj atabilecek, görüntü kaydedebilecek, görüntü atabilecek. Haziran'ın sonunda afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz." diye konuştu.