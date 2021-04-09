Bakan Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başında öncelikle altyapı ve trafik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Soylu, Türkiye'nin can kayıplarını ve terör örgütlerine katılımı azalttığını söyledi. Soylu, 15 Temmuz'dan sonra tüm güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye'nin, güvenlik, dış politika, demokrasi, vesayete karşı verdiği mücadelede elini attığı her meseleden olumlu netice aldığını belirtti.

Bunların sonucunda aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çok ciddi mücadeleye girişildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan ve İçişleri Bakanlığımızın da dahil olduğu 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı. 6284 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir."