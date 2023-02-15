Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta binaların yüzde 40'ında hasarlı, Antakya'da iki konuttan biri yıkık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu. Bakan Soylu,

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor. Antakya'da iki konuttan biri yıkık. Eksiklikler söz konusuysa bununla ilgili delillendirmeler devam etmektedir. Bunlar tamamlanmadan enkaz kaldırılmamaktadır. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara tespitimiz girilmeyeceği yönündedir. Yıkılmış, ağır hasarlı binaların etrafında kolluk kuvvetleri bulunmaktadır.

Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir hastalık söz konusu değil. Kahramanmaraş özelinde söylüyorum.

Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi

Vatandaşlarımıza bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. 700 bin daha sevk edilecek. Bu çadırlar kuruldu kurulmaya devam edecek. Bu bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza çağrımız bu on günde gösterdiğiniz yüce gönüllülük duygusunu bir yıl daha sürdürmeniz.

Evler bir yılda teslim edilecek

Fitne çıkarmaya çalışanlar bu şehir bir daha kurulmayacak söylentisi yayıyor. Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden burada yaşayan vatandaşların şehri olarak inşa edilecek.

Kuru gıda kolileri dahil aş evlerine takviye edecek gıdalar, temel ihtiyaçlar, ve birinci el giysiler dahil hepsini sürdürülebilir kılmalıyız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hasar tespiti yapılan 335 bin 956 aileye 10 bin TL'lik yardım gönderildi.

Burada yine başka bir süreci daha söylemek istiyorum 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu bölgede destek ortaya koymaktadır. İyi niyetli olanlar olduğu gibi çok az da olsa bunun istismarını yapanlar olabilir. Sivil Toplumla ilişkili genel müdürlüğümüz gerekli tüm denetimleri almıştır.