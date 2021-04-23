Bakan Soylu: Kişi başı toplanma alanı 3,37 metrekareye yükseltildi

İstanbul'un Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil ve afet durum toplanma alanları rakamlarını paylaştı. Afet Eğitim Yılı münasebetiyle kurumlarla iş birliği protokollerinin gerçekleştirildiğini belirten Soylu, bunlara dün 15 yeni protokolün eklendiğini söyledi.

Son bir yılda 4 şiddetinden büyük gerçekleşen deprem sayısının 258 olduğunu dile getiren Soylu, depremin vaktinin ve saatinin olmadığına vurgu yaptı.

Yarın deprem olacakmış gibi endişe taşıdıklarını ve bu bilinçle çalıştıklarını belirten Soylu, toplanma alanlarına ilişkin, "Hem Türkiye'de hem de İstanbul'da bu alanları artırmaya dönük ciddi bir çalışma içindeyiz. 13 Kasım 2018 tarihi itibarıyla afet ve acil durum toplanma alanları e-devlet kapısı üzerinden ilan edilmiş ve halkımızın erişimine açılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ülke genelinde toplanma sayılarını açıklayan Soylu, "Ülke genelinde toplanma alanı sayısı 25 bin 570. İstanbul'da ise ilk önce 2 bin 900 idi, 2020 yılı sonu itibarıyla bu 3 bin 97 oldu. Sonra afet ve acil durum toplanma alanları sayısı İstanbul'da 5 bin 600'e çıktı. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi ise 1,29 metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi." dedi.

Soylu, konutların yüzde 87'sinin toplanma alanlarına 500 metre mesafede olduğuna, toplanma alanlarında barınma alanı olarak nitelendirdikleri okul bahçelerinin çok fazla kullanılmadığına işaret etti.

Afet anı müdahale kapasitesini de artırdıklarını belirten Soylu, risk azaltma ve afet bilincini yükseltme konusunda da çalıştıklarını, illerdeki il afet risk azaltma planlarının 7'sinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar da 81 ilin risk azaltma planını tamamlanacağını dile getirdi.