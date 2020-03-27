Bakan Soylu: Tüm otobüs seyahatleri kısıtlanacak

27 Mart 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili olarak NTV'de açıklamalarda bulundu.

Toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildiren Soylu, "Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı, bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizi en çok etkileyen alana, İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneleri kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu.

30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijyen malzemelerine kadar.

Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi çağrılarda bulunduk. Bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi.

'Bölgesel karantina uygulanabilir'

Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz.

Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz.

"Fırsatçılar konusunda acımasız olacağız"

Fırsatçılar konusunda acımasısız. Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımıız bilmelerini isteriz. Şu ana kadar 217 farklı ürün satışı yapan vere işlem yaptık. Fahiş fiyat, stok ortaya koyanlarla ilgili özel bir birim oluşturduk.112, 156, 175 her birine vatandaşımızdan bekliyoruz bildirimleri."

Dün gece itibariyle Edirne Pazarkule'yi boşalttık. Mültecileri 9 vilayete götürdük, geri gönderme merkezlerimizde misafir edeceğiz. Dün gece sabaha kadar operasyon yaptık ve yaklaşık 5 bin 800 mülteciyi oradan boşalttık. Tedbiren yapmak zorundaydık, kimse kendini rahat hissetmesin bu bulaşma riski geçtikten sonra kim Pazarkule'nin önüne gitmek istiyorsa 'hayır' demeyiz.

'Sahil ve piknik yerlerine yasak

Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

Bu geceden itibaren cumartesi ve pazar günleri mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil alanları, balık tutmak yasaklanacak.