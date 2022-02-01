Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım

Antalya’da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında; 22 ton 234 kilogram eroin bu cumhuriyet tarihinin rekorudur, 2 ton 841 kilogram kokain buda rekordur, 5 ton 518 kilogram metamfetamin bu da cumhuriyet tarihinin rekorudur, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza buda rekordur, 70 milyon kök kenevir yakaladık.” dedi.

Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım." diye konuştu.