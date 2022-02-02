Bakan Soylu: Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu
Bakan Soylu, "Yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun." açıklaması yaptı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih 2 Şubat 2022, yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.