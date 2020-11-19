Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü söyledi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
Soylu, "Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." diye konuştu.