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Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

Soylu, "Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." diye konuştu.