Bakan Soylu'dan ABD'nin PKK hamlesine tepki

12 Kasım 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararıyla ilgili konuştu.

Soylu, 2002'de Afganistan’da haşhaş ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu, ABD'nin de o tarihte Afganistan’a barış, huzur ve demokrasi getirme vaadleriyle müdahale ettiğini hatırlatarak, "Eksik olmasınlar, getirdikleri barış, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibarıyla haşhaş ekili alan miktarı 328 bin hektara çıktı. Huzur, demokrasi ve barış... Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye’nin gerek iç politika gerekse de dış politikada neyin ne olduğunu bilen, her şeyin farkında bir duruş sergilediğine dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin doğru bir duruş sergilediğini bildirdi.

PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar olduğunun, bunun da Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80’ine denk geldiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar."

Kaynak: AA