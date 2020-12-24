Bakan Soylu'dan AİHM'ye Demirtaş tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Besta Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Bakan Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Genel Kurulu'nun, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine yönelik kararıyla ilgili ise, "Demirtaş teröristtir. AİHM'nin, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.