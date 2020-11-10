Bakan Soylu'dan Albayrak paylaşımı: Şükranlarımı sunuyorum

10 Kasım 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine Ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 10, 2020

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan 'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn. Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı