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Bakan Soylu'dan Albayrak paylaşımı: Şükranlarımı sunuyorum

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlıktan istifa eden Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Soylu'dan Albayrak paylaşımı: Şükranlarımı sunuyorum
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine Ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan 'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn. Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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