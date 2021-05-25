  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Takip Et

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

 

Bahçeli: Hiç kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecekBahçeli: Hiç kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecekGündem
İzmir Barosu: Soylu derhal görevden alınmalıİzmir Barosu: Soylu derhal görevden alınmalıGündem
Soylu: Atilla Peker, Adalı cinayeti için alınmalıSoylu: Atilla Peker, Adalı cinayeti için alınmalıGündem
Öztrak: O tuğla artık çekilmeliÖztrak: O tuğla artık çekilmeliGündem

 