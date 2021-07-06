Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün partisinin grup toplantısında kendisi ile ilgili, “Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Soylu, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

"Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

Bahçeli, bugün, partisinin TBMM Grubu toplantısında, Soylu için şunları söylemişti:

“Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?"