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Bakan Soylu'dan Gara açıklaması

Bakan Soylu, Gara'da 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili, "Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gara'daki katliama ilişkin, "Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı." diye konuştu.

 

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