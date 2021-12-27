Bakan Soylu'dan İBB'ye 'özel teftiş' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili alınan "özel teftiş" kararı konusunda, "Biz ihbarı, şikayeti araştırmak ve soruşturmakla mükellefiz." açıklaması yaptı.

Soylu, "Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız." dedi.

Bakanlık tarafından dün sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır." denildi.

Karara tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!"

İmamoğlu'dan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“’Hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. Bugün de diyorum ki; 'İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem' Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek."

Torun ve Özel de tepki gösterdi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, bakanlığın kararına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sarayda pişen bu yemeği, milletin midesi kaldırmaz! İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis'te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor. Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu!"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, "Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun." ifadelerini kullandı.