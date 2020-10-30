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Bakan Soylu'dan İzmirlilere çağrı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın

İçişleri Bakanı Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın" dedi.

Bakan Soylu'dan İzmirlilere çağrı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."

Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

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Kaynak: AA

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