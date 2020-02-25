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Bakan Soylu'dan koronavirüs iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlandığı iddialarını yalanladı, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız" dedi.

Bakan Soylu'dan koronavirüs iddiasına yanıt
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlandığı ancak bunun saklandığı iddialarına değinen Soylu, "Geçen gün Van'daydım. İki hasta bekleniyor, üç hasta var... Bunların hepsi yalan. Dayanaksız" dedi.

Soylu, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız. Hükümet olarak bizler de bu konuda bütün gelişimini kamuouyuyla paylaşmak zorundayız" diye konuştu.

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