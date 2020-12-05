Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Bakan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu burada yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

Bakan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.