  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Soylu'dan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer açıklaması
Takip Et

Bakan Soylu'dan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi.

Soylu, yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Thodex kurucusu Özer'den ilk açıklamaThodex kurucusu Özer'den ilk açıklamaKripto Para

 

Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nereye gitti?Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nereye gitti?Gündem

 

Bu kez de 'kriptobank' skandalı: ThodexBu kez de 'kriptobank' skandalı: ThodexFinans

 

Yerli kripto para borsası THODEX'ten 'bakım' açıklamasıYerli kripto para borsası THODEX'ten 'bakım' açıklamasıKripto Para

 