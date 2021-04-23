Bakan Soylu'dan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi.
Soylu, yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.